МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует предложить Турции и Малайзии изменения в налоговые соглашения, чтобы привести их в соответствие с современными практиками, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов. ФНС включила Канаду и Каймановы острова в "черный список"

"По Турции, по Малайзии, например, соглашения были заключены давно и с учетом лучших практик, безусловно, их стоило бы привести в соответствие", — сказал Сазанов, выступая на налоговой конференции "Ведомостей".

При этом он подчеркнул, что изменение соглашений — это двусторонний процесс, который зависит не только от желания российской стороны, но и от желания партнеров работать в этом направлении.

"Но сразу хотел бы отметить, что не будет повторения ошибок, которые мы сделали, когда, например, было соглашение с Кипром. И даже если мы пойдем на какие-от изменения в соглашения, то нулевой ставки по налоговому источнику по процентам не будет, и пониженная ставка налогового источника по дивидендам будет применяться только в том случае, если действительно реальные инвестиции в российскую экономику, а не в закольцованные структуры инвестиций российских же компаний в российскую экономику", — подчеркнул он.

"Те упрощения, изменения, которые мы будем предлагать партнерам в соглашения, в первую очередь будут направлены на стимулирование притока прямых инвестиций в российскую экономику от иностранных партнеров. Мы будем минимизировать всеми силами возможность для структурирования для российского бизнеса холдингового владения через эти юрисдикции", — заявил Сазанов.