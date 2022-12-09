МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ в 2023 году продолжит анализировать ресурсные сектора экономики, где есть высокая маржинальность и потенциал для повышения налогов, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на налоговой конференции "Ведомостей". Минфин планирует пересмотреть налоговые соглашения с Турцией и Малайзией

"Детальная, предметная аналитика позволяет пока еще находить ресурсные сектора, где формируется высокая маржинальность, и где можно увеличивать фискальную нагрузку не в ущерб операционной и инвестиционной деятельности компаний. Благодаря тому, что у нас есть ресурсные сектора, где мы можем изыскивать дополнительные налоги, в целом базовые параметры налоговой системы мы можем сохранять достаточно стабильными — то есть большинство компаний, работающих в РФ, не испытывают роста налоговой нагрузки. Я говорю о ставках НДС, налога на прибыль, НДФЛ", — сказал он.

"Это наша работа в 2022 году, и в 2023 году она будет продолжена — анализируем ресурсные сектора, смотрим, где есть высокая маржинальность, где есть налоговый потенциал", — добавил замминистра.

Сазанов напомнил, что в 2022 году такими секторами стали нефтегазовая и угольная отрасли, а также производство удобрений. "А что будет на следующий год — надо смотреть, как будет развиваться мировая конъюнктура", — отметил он. ФНС рассказала о возвращении переплаты налога в 2023 году

Сейчас, по его словом, Минфину удалось найти сбалансированное решение, которое с одной стороны обеспечивает потребности бюджета, а с другой — необходимую маржинальность в экономике для сохранения инвестиционной активности.

Замминистра отметил, что объем аналитической работы Минфина существенно вырос исходя из потребностей бюджета в дополнительных доходах. "Это был вызов. И здесь отдельное спасибо нашей стране и тем природным ресурсам, которые у нее есть", — заявил он.