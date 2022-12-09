МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минфин России подготовил изменения, которые позволят повысить на первый квартал 2023 года НДПИ для "Алросы" на 19 миллиардов рублей, сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина РФ Сергей Романов. Путин разрешил сделки по продаже акций "Алросы" и "Полюса"

"В настоящее время в Налоговый кодекс (НК) вносятся изменения об увеличении на ограниченный срок, на первый квартал 2023 года НДПИ на 19 миллиардов рублей на природные алмазы, которые добываются компанией "Алроса", — сказал Романов, обосновывая одну из поправок правительства к законопроекту, вносящему изменения в Бюджетный кодекс (БК) в целях унификации правил предоставления бюджетных субсидий юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам — производителям товаров, работ, услуг.

Сейчас, согласно БК, все доходы от НДПИ в виде природных алмазов зачисляются в региональные бюджеты. Поправка приостанавливает с 10 марта по 10 мая 2023 года действие этой нормы в отношении налога на добычу природных алмазов, исчисленного организациями, в которых доля прямого участия РФ "составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 года". Поступления по этому налогу для таких налогоплательщиков с 10 марта по 10 мая 2023 года предлагается зачислять в федеральный бюджет по нормативу 46%, в региональные бюджеты – 54%.

"Это позволит, в том числе Республике Саха (Якутия) компенсировать выпадающие доходы из-за определенных мероприятий "Алросы", по невыплате дивидендов, и обеспечить бюджет региона", — пояснил Романов. Как известно, "Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией России, на долю которой приходится 26% мировой и 95% российской добычи алмазов. При этом РФ в ней принадлежат 33% акций, Республике Саха (Якутия) — 25%, алмазодобывающим районам Якутии – 8%.

Первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева, обратив внимание, что пока в комитет не поступали предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно НДПИ для "Алросы", поинтересовалась, когда они поступят. "Чтобы не получилось так, чтобы мы эту норму (в БК – ред.) примем, например, а налоговые изменения у нас где-то запоздают и произойдет некий дисконнект", — пояснила она.

"Мы соответствующие изменения, поправки подготовили, в понедельник они будут рассмотрены на КЗД (правкомиссия по законопроектной деятельности – ред.) и на следующей неделе внесены в Думу", — сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Насколько я понимаю, Республика Саха (Якутия) уж точно не пострадает?", — спросила Ануфриева. "Совершенно верно, это согласовано с республикой, … там все согласовано, все поддерживается", — подтвердил замминистра. После полученных разъяснений бюджетный комитет поддержал поправку кабмина, которая временно централизует в федеральном бюджете 46% поступлений НДПИ от "Алросы".