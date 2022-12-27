БИШКЕК, 27 дек — ПРАЙМ. В Киргизии рассматривают вопрос освобождения производителей продуктов питания от уплаты налога на добавленную стоимость, сообщил вице-премьер Бакыт Торобаев. СФ освободил аффинажные заводы и Гознак от НДС при продаже драгметаллов

"В основу государственной безопасности включена и безопасность пищевых продуктов. Учитывая это, рассматривается вопрос освобождения продуктов питания от уплаты налога на добавленную стоимость", — цитирует вице-премьера пресс-служба кабмина.

По словам Торобаева, запасы продовольственных товаров первой необходимости в Киргизии имеются в достаточном количестве.

"Если запасы продовольственной пшеницы на мукомольных предприятиях будут исчерпаны, то пшеницы на складах государственного фонда материальных резервов достаточно. Также нет проблем с растительным маслом. Ведутся переговоры с маслозаводами по дальнейшей переработке подсолнечника. Кроме того, нет проблем с сахаром. За этот год заводами "Кошой" и "Кайынды кант" произведено 62 тысячи тонн сахара", — приводит слова вице-премьера пресс-служба.