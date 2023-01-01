МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Бюджетное, налоговое, таможенное законодательство РФ на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей заработали с 1 января 2023 года, еще часть законодательных норм распространят на эти регионы в течение наступившего года. В Госдуму внесли проект поправок в законы о клиринге и банкротстве

Согласно конституционным законам о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, с 1 января там применяется законодательство РФ о налогах и сборах, но с оговоркой, что федеральными законами могут предусматриваться ограничения и особенности применения отдельных положений Налогового кодекса в 2023 году. С начала года, по данным Федеральной налоговой службы России, на новых территориях начали действие специальные налоговые режимы для бизнеса. Соответствующие документы в ноябре подписали руководители регионов.

В соответствии с конституционными законами, 1 января в четырех новых субъектах начало работать законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При этом до конца 2027 года региональными правовыми актами может определяться порядок выбора поставщика для закупки оборудования и техники, выполнению работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции и другим направлениям.

С нового года во всех четырех регионах заработало российское законодательство о таможенном регулировании и бюджетное законодательство.

Начиная с 2023 года, призыв на военную службу жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет проводиться в установленном федеральными законами порядке.

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До 1 марта наступившего года в новых субъектах должны быть созданы территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, а также территориальные фонды обязательного медицинского страхования. С этого же момента начнется применение российского законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и законодательства об обязательном медицинском страховании в части, касающейся неработающего населения.

Кроме того, в 2023 году пройдут выборы в законодательные (представительные) органы новых регионов. Голосование намечено на второе воскресенье сентября. До этого момента полномочия в ДНР и ЛНР осуществляют парламенты республик, а в Запорожской и Херсонской областях нормативно-правовое регулирование могут осуществляться актами временно исполняющих обязанности губернаторов. На единый день голосования РФ намечены и выборы в парламенты муниципальных образований всех четырех регионов. Затем эти представительные органы муниципалитетов изберут глав местных администраций из числа кандидатов, представленных губернаторами.

Что касается банковской деятельности на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, то ее могут осуществлять кредитные организации, имеющими лицензию Центрального банка Российской Федерации. Однако на протяжении всего 2023 года зарегистрированные в этих четырех регионах и обладающие соответствующими правами банки также смогут проводить банковские операции. До 1 января 2024 года такие банки могут получить лицензию Банка России.