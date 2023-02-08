МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступил РСПП, также не планируется менять общие базовые параметры налоговой системы и страховых взносов в этом году, сообщила пресс-служба Минфина России. РСПП попросил правительство ввести мораторий на рост налогов для бизнеса

"Правительство РФ не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступило бизнес-объединение РСПП", — говорится в сообщении.

Как отмечает Минфин, дополнительные конъюнктурные доходы сформировались не во всей экономике в целом, а только в отдельных ее секторах и у отдельных налогоплательщиков. Соответственно, эффект от такой меры для разных отраслей экономики будет неравнозначным, отмечается в сообщении.

"В целом, изменение общих базовых параметров налоговой системы, включая ставки налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также страховых взносов, в текущем году не планируется. Правительство РФ не прорабатывает такие инициативы", — отмечается в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что решение о добровольном взносе членов РСПП нужно принимать на основе сверхдоходов от конъюнктуры за 2 года в отдельных секторах.

"Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП", — отметил Минфин.

Ранее в среду первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты крупными компаниями в 2023 году однократного добровольного взноса.