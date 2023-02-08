МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Возможное частичное или полное освобождение молодых ученых от налога на доходы физических лиц стало бы очень важным способом поддержки этой категории исследователей, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В Госдуме оценили пользу от законопроекта о льготах дольщикам по НДФЛ

"Важно было бы принять адресные меры (поддержки) в сторону молодых ученых. Если бы по определенным направлениям научных исследований, под контролем Минобрнауки и Минфина, мы могли бы говорить о частичном или полном освобождении молодых ученых от уплаты налога от дохода физических лиц, это было бы очень важным элементом материальной и эмоциональной поддержки", — сказал Лихачев в среду на заседании совета по науке и образованию под председательством президента РФ Владимира Путина.

Лихачев также предложил ряд мер по поддержке ученых российской атомной отрасли.

"Мы понимаем, что в нынешних непростых условиях всегда будут финансовые ограничения. Мы могли мы предложить направить дополнительные доходы федерального бюджета, формируемые госкорпорацией "Росатом", выше уровня отчислений 2022 года именно на поддержку научных проектов", — сказал Лихачев.

Он попросил Минпромторг РФ "расширить новый механизм поддержки инвестиционных проектов не только на производство высокотехнологичной продукции, но и на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и на поисковый этап этой работы".