МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий предоставить компании "Газпром нефть" на шесть лет налоговый вычет по НДПИ, который впоследствии должен быть возвращен в бюджетную систему РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента. "Гибельные долги". Эксперты дали мрачный прогноз экономике США

Документ разработан в целях обеспечения финансирования строительства дополнительной товаропроводящей инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, добываемых на территории полуострова Ямал (Бованенковское и Харасавэйское газонефтеконденсатные месторождения).

Законопроект предусматривает предоставление налогового вычета по НДПИ в 1,111 миллиарда рублей в месяц в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, относящихся к объектам дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур, необходимым для реализации проекта. При этом предусматривается возврат в бюджетную систему РФ в период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года всей полученной суммы вычета, увеличенной на 9% годовых.

Вычет будет предоставляться налогоплательщику, участвующему в реализации проектов по строительству транспортной инфраструктуры в рамках разработки залежей углеводородного сырья на участке недр, расположенных полностью или частично западнее 68 градусов восточной долготы в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом начальные извлекаемые запасы горючего природного газа на таком участке на 1 января 2020 года должны составлять не менее 1500 миллиардов кубических метров. Под эти критерии подпадает компания "Газпром нефть".

Однако законопроект вводит ограничения по применению этого налогового вычета. Он не будет применяться, если цена на нефть сорта "Юралс" окажется ниже или равна цене отсечения (45,04 за баррель в 2023 году, с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2024 года), либо выше цены отсечения, увеличенной на 27,55 доллара за баррель.

Помимо этого, законопроект уточняет значение среднего уровня цены на нефти сорта "Юралс" на мировых рынках в целях расчета налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырьё, а также уточнение средней цены экспортной альтернативы для автомобильного бензина и дизельного топлива класса 5, в целях расчета демпфирующей составляющей налогового вычета сумм акциза на нефтяное сырье.