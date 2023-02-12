МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который уточняет размер средней цены нефти марки Urals. Документ предусматривает ограничение размера скидки на данный сорт нефти, используемый для расчета нефтяных налогов и экспортной пошлины. Законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на нефть

Согласно документу, если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. Таким же образом расчет будет в последующие несколько месяцев. Так, в мае стоимость Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне — 28 долларов и в июле — 25 долларов.

"Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчёта налогов на базе котировок Urals", — сказано в сообщении в Telegram-канале Минфина, который был разработчиком этого проекта.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение с 20 до 25 долларов за баррель ценового дифференциала, который используется для расчета демпфирующего механизма на бензин. А также ввести ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу, установив его в размере 10 долларов за баррель. Мера будет действовать с 1 апреля до конца 2023 года.

В настоящее время цена нефти Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки.