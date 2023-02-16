МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об освобождении фонда "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Передачу ввезенных для фонда "Круг добра" лекарств могут освободить от НДС

Сейчас при ввозе в РФ незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями действует налоговая льгота: импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению фонда "Круг добра", не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения Минздрава РФ.

Однако при дальнейшей передаче этих лекарств "Кругу добра", а затем при передаче из фонда непосредственно государственным медицинским организациям НДС должен исчисляться и уплачиваться в общем порядке.

Законопроект отменяет НДС при передаче таких лекарств сначала фонду "Круг добра", а затем и соответствующим организациям.

Благодаря освобождению от НДС у фонда "Круг добра" появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей, пояснял в конце января министр финансов РФ Антон Силуанов.