МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду поддержал закон, который с 1 апреля этого года ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов. Путин обнулил НДПИ для проекта "Русской платины" в Норильске

Документ изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.

Если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. Аналогичным образом в мае стоимость Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне — 28 долларов, а с июля — 25 долларов. Если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.

Переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит нефтяным компаниям адаптироваться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals, пояснял Минфин РФ.

Сейчас цена российской нефти марки Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки. Путин повысил НДПИ для "Алросы" на февраль — март 2023 года

Закон также увеличивает с 20 до 25 долларов за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфирующего механизма на бензин. Одновременно вводится ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу. С 1 апреля и до конца 2023 года предел ценового дифференциала составит 10 долларов за баррель.

Данные поправки были разработаны после поручения Путина сделать так, чтобы дисконт на российскую нефть, возникший из-за санкций, не создавал проблем бюджету. Замглавы Минфина Алексей Сазанов подчеркивал, что корректировка нефтяного налогообложения нужна не для дополнительных доходов бюджета, а чтобы сохранить в нем в 2023 году ориентировочно 660 миллиардов рублей.

Документ должен вступить в силу с 1 апреля 2023 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.