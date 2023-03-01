ВАШИНГТОН, 1 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что его бюджетное предложение будет предусматривать увеличение налогов для сверхбогатых. Байден заявил об угрозе дефолта в США

"Я хочу ясно дать понять, я подниму некоторые налоги. Все миллиардеры должны перестать платить 3%", — сказал Байден на мероприятии в Виргинии.

Как ожидается, Байден 9 марта выступит с бюджетным предложением к конгрессу.

Президент США подчеркнул, что не намерен отказываться от обещания не повышать налоги для тех, чей доход не превышает 400 тысяч долларов в год. Налоги для сверхбогатых помогут реализовать его повестку, не накладывая дополнительного бремени на остальных, заявил Байден.

"Мысль о том, что они (миллиардеры — ред.) платят меньше, чем полицейские, учителя и медсестры — смехотворна", — сказал американский лидер.