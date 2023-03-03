СТАМБУЛ, 3 мар — ПРАЙМ. Турецкие власти вводят дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями, решение президента опубликовано в официальной газете. Байден пообещал в новом бюджете поднять налоги для сверхбогатых

"Для автомобилей из КНР (имеющих только электродвигатель – ред.) вводится дополнительный налог на импорт в размере 40%", — говорится в тексте указа президента.

Решением президента также изменены критерии налогообложения электромобилей. В частности, налог 10% будет взиматься с автомобилей мощностью до 160 киловатт и стоимостью до 1,25 миллионов лир. Автомобиль дороже этой суммы и мощностью до 160 киловатт будет облагаться налогом в 40%, а в случае превышения этой мощности налог составит 50-60%.

В октябре в Гемлике состоялась официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG.

Модель будет выпускаться в двух версиях — седан и внедорожник. Создатели утверждают, что на зарядку аккумуляторной батареи любой из машин уйдет не более 30 минут, что позволит проехать до 500 километров. Цена автомобиля пока не разглашается, она будет зависеть от конкурентоспособности на рынке.