МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Депутаты законодательного собрания Приморского края установили новую сниженную налоговую ставку для игорного бизнеса в курортной зоне "Приморье" до июня 2023 года, сообщили в пресс-службе заксобрания. Банкиры подсчитали, сколько вкладчиков заплатят налог на доход от вложений

В 2020 году по инициативе губернатора региона были установлены минимально допустимые Налоговым кодексом РФ ставки по налогу на игорный бизнес: за один игровой стол – 50 тысяч рублей в месяц, за один игровой автомат – 3 тысячи. Это в 2,5 раза меньше, чем ранее установленные краевым законом ставки на уровне 125 тысяч и 7,5 тысячи. Такая налоговая льгота для игорного бизнеса неоднократно продлялась и оставалась в силе в 2022 году.

"Резиденты интегрированного развлекательного курорта "Приморье" смогут воспользоваться налоговой льготой с января по июнь нынешнего года… Поправками уменьшены размеры налоговых ставок по таким объектам налогообложения, как "игровой стол" и "игровой автомат". С января по июнь 2023 года они будут составлять 85 тысяч и 5,5 тысячи рублей вместо 125 тысяч и 7,5 тысячи рублей соответственно", — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна, к налоговым ставкам для игорного бизнеса, действовавшим до пандемии, в регионе планируют вернуться со второй половине 2023 года.

"Принятие законопроекта приведет к сокращению доходов краевого бюджета-2023 по налогу на игорный бизнес на 21,7 миллиона рублей. Ожидается, что эти потери бюджетной системы будут нивелированы за счет иных налоговых поступлений в связи с сохранением рабочих мест и продолжением работы игорного оборудования в полном объеме", — отметили в пресс-службе заксобрания.

Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Второй комплекс с казино построил резидент "Азов-Сити" — ЗАО "Шамбала", его открыли в середине октября 2020 года. На территории игорно-развлекательного курорта "Приморье" уже работают компании из Гонконга, России, Королевства Камбоджа, общий объем частного финансирования по заключенным соглашениям превышает 82 миллиарда рублей.