МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров для физлиц в размере 1 тысячи евро продлен на полгода, до 1 октября, сообщается в телеграм-канале Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Российский зерновой союз оценил эффективность отмены экспортной пошлины

"Действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц продлено еще на полгода… Таким образом, до 1 октября текущего года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что если стоимость товаров превышает 1000 евро или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за каждый килограмм превышения.