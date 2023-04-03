МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Неожиданное дополнительное сокращение добычи ОПЕК+ на 1,15 млн баррелей в день может привести к росту котировок нефти на 10 долларов, предположил в воскресенье Дэн Пикеринг, глава инвестиционной компании Pickering Energy Partners. Комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность утвержденным ранее условиям сделки

Снижение добычи "существенно укрепит цены", отметил он.

"Котировки нефти могут подскочить на 10 долларов (за баррель)", — сказал он в интервью.

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ анонсировали добровольное снижение добычи в преддверии заседания объединенного министерского мониторингового комитета, которое состоится в понедельник и, как ранее ожидалось, рекомендует оставить без изменений текущий целевой уровень добычи. В альянсе заявили, что решение о добровольном снижении добычи призвано поддержать стабильность на рынке.

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