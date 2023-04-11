МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Во втором квартале будет больше поступлений в бюджет от дополнительных нефтегазовых доходов, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин. Российская экономика продолжает активно развиваться, заявил Путин

По его словам, ненефтегазовые поступления выросли примерно на 14%, а нефтегазовые сократились примерно на 1,3 триллиона рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в 2022 году.

"Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы", — сказал он и подчеркнул, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись.

Он также сообщил, что поступления в консолидированный бюджет страны за первый квартал 2023 года составили более 13 триллионов рублей.

"Экономическая динамика отражается и на бюджетных показателях. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 триллионов рублей, ну, это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая", — заявил российский лидер.