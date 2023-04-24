МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Водителей, которые будут использовать транспорт, работающий на газе в Приамурье, освободят от транспортного налога, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона. Пенсионерам назвали налоги, которые они могут не платить

Законопроект принят в понедельник в первом чтении на очередном заседании законодательного собрания Амурской области. С такой инициативой в законодательный орган вышел губернатор области Василий Орлов.

"Законопроектом предлагается освободить от транспортного налога как физических лиц, так и организации, которые будут использовать автомобили или другое средство передвижения, работающее на более экологичном виде топлива – газе", — говорится в сообщении.

Преференциями смогут воспользоваться владельцы, которые приобрели транспорт, оборудованный газобалонным оборудованием на заводе-изготовителе, или установившие такое оборудование и зарегистрировавшие изменения в ГИБДД.

"На сегодняшний день мы создаем необходимую законодательную базу, чтобы в перспективе работать с голубым топливом в разных направлениях. Это станет дополнительным экономическим стимулом для амурчан к переходу на экологический вид топлива. Соответственно, будет способствовать развитию газозаправочной инфраструктуры региона", — заявила заместитель председателя Законодательного собрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита.

Для получения льготы необходимо будет самостоятельно обратиться в налоговые органы с пакетом документов, подтверждающим право на льготу. Освобождать от транспортного налога планируют на пять лет.

"Процедура не потребует большого количества документов. Для освобождения от транспортного налога в данном случае понадобится только свидетельство о регистрации транспортного средства, ПТС на автомобиль с пробегом или документальное одобрение типа ТС при установке такого оборудования на новое авто заводом-изготовителем", — рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва.