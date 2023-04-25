МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития России выступило за продление специального налогового режима для самозанятых (НПД) со ставкой 4% для физлиц и 6% для индивидуальных предпринимателей и после 2028 года, сообщает газета "Известия". Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за рубежа

"Минэк поддерживает продление действия специального режима для самозанятых граждан после 2028 года…. Такой формат деятельности соответствует запросам тех, кто ведет свое небольшое дело — сектор активно растет, их число уже превысило 7 миллионов", — пишет газета со ссылкой на пресс-службу ведомства.

НПД — это экспериментальный налоговый режим, все базовые параметры режима установлены на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. Ход эксперимента периодически оценивается с учетом поступающей информации от ФНС России, а также обращений его участников. НПД позволяет самозанятым легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13%-ного налога на доходы физических лиц.

В пресс-службе Минфина, в свою очередь, сообщили "Известиям", что предварительные итоги эксперимента по введению НПД говорят о популярности режима. В ведомстве добавили, что для самозанятых созданы простые налоговые условия, "чтобы всё больше людей в стране хотели легализовать свою деятельность".

В марте Федеральная налоговая служба России сообщала, что количество самозанятых в стране с начала запуска эксперимента специального налогового режима для самозанятых граждан в 2019 году составило более 7 миллионов человек, а их доход превысил 1,9 триллиона рублей.

Также в марте стало известно, что ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается увеличить предельный размер дохода самозанятого в год в два раза, до 4,8 миллиона рублей. Этим же законопроектом, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, также предлагается установить, что эксперимент по установлению специального налогового режима для физических лиц, которые осуществляют профессиональную деятельность в статусе самозанятого, проводится бессрочно.