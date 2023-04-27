МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Дисконт на российскую нефть сейчас составляет 26-27 долларов за баррель к эталону Brent при прописанной в законе планке в 34 доллара, поэтому налогооблагаемая база выше, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ). Новак оценил текущую ситуацию на нефтяном рынке

"Сейчас дисконт фактически ниже, чем тот минимальный, который установлен в законе. Поэтому берется, наоборот, больше, чем та планка, которая установлена в законе. Сейчас дисконт по североморской нефти (Brent — ред.) на Балтике на сегодняшний день 26-27 долларов за баррель, а в законе дисконт стоит 34 доллара за баррель в апреле… то есть налогооблагаемая база выше", — сказал Новак, комментируя вопрос о скидке на российскую нефть Urals и возможности ее корректировки в законе.

Он отметил, что сегодня налогообложение привязано к европейскому рынку, а российская нефть поступает сейчас и в другие регионы, где дисконты ниже, чем на Балтике, "но налоги брали так всегда".

Президент РФ Владимир Путин в феврале подписал закон, который с апреля ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов (НДПИ, НДД) и акциза на нефтяное сырье.

Если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. Аналогичным образом в мае стоимость Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне — 28 долларов, а с июля — 25 долларов. Если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.

Поправки были разработаны после поручения Путина сделать так, чтобы дисконт на российскую нефть, возникший из-за санкций, не создавал проблем бюджету. Замглавы Минфина Алексей Сазанов подчеркивал, что корректировка нефтяного налогообложения нужна не для дополнительных доходов бюджета, а чтобы сохранить в нем в 2023 году ориентировочно 660 миллиардов рублей.