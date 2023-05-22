МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении ставки подоходного налога (НДФЛ) в размере 30% для доходов, превышающих 10 миллионов рублей в год, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента. Минфин назвал ставку НДФЛ для работающих удаленно сотрудников

В настоящее время базовая ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 13%, а в отношении сумм, превышающих 5 миллионов рублей в год, — 15%.

"Фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы. А именно, сохраняя действующие ставки НДФЛ, ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период. При этом государственный бюджет получит не 250 миллиардов рублей единовременно, а ежегодно по 650 миллиардов рублей", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Причем это изменение в налогообложении предлагается применять в отношении доходов, полученных начиная с 1 января текущего года.

Однако правительство дало отрицательное заключение на законопроект. Кабмин полагает, что предлагаемые изменения "могут привести к уходу зарплат в тень, сокращению поступлений НДФЛ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отчислений страховых взносов, что противоречит целям, определенным законопроектом".

Кроме того, акты законодательства, которые устанавливают новые налоги, сборы, страховые взносы и повышают их размеры или иным образом ухудшают положение их плательщиков "обратной силы не имеют", отмечается в заключении.