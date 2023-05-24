МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ пока продолжает обсуждать комплексную корректировку налогообложения для нефтяников, в том числе донастройку механизма топливного демпфера, сообщил журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума замминистра финансов Алексей Сазанов. В России могут изменить подход к налогообложению бизнеса, заявила ФНС

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие налоговые новации для нефтяников сейчас обсуждаются в правительстве, помимо демпфера, Сазанов сказал: "Обсуждаются вопросы не только по демпферу, там более комплексный вопрос. Пока окончательного решения нет".

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в апреле сообщил, что ведомство планирует донастроить топливный демпфер с июля текущего года сроком на один год, чтобы вдвое снизить завышенную за счет средств бюджета маржу нефтепереработчиков и сэкономить для казны 30 миллиардов рублей в месяц. Корректировка не должна привести к неконтролируемому росту цен на топливо на внутреннем рынке РФ, заявил он.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.

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