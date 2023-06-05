2023-06-05T06:39:53+03:00
2023-06-05T06:39:53+03:00
2023-06-05T06:39:53+03:00
2023
https://1prime.ru/nalogy/20230605/840755803.html
В Госдуме предложили освободить от налога некоторые категории автомобилей
Налоги
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Госдуме предложили освободить от транспортного налога за первый год владения граждан, ставших собственниками автомобилей в результате наследования, передает RT. С такой... ПРАЙМ, 05.06.2023
авто, бизнес, налоги, экономика, новости, автомобили, транспортный налог, госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/95/840169548.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/95/840169548.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/95/840169547.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/95/840169547.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/95/840169535.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/95/840169535.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230529/840692883.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В Госдуме предложили освободить от транспортного налога за первый год владения граждан, ставших собственниками автомобилей в результате наследования, передает RT.
С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Законодатель отметил, что при наследовании транспортного средства далеко не все новые собственники имеют водительское удостоверение и планируют эксплуатировать автомобиль. По его словам, одна часть граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих прав управления транспортным средством, как правило, реализуют автомобиль в первый год владения. Другая часть затратит значительное время на получение водительского удостоверения, в то время как машина фактически не будет эксплуатироваться.
"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения от уплаты транспортного налога в течение первого года владения граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих водительского удостоверения на момент принятия наследства", — говорится в письме.