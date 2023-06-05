МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В Госдуме предложили освободить от транспортного налога за первый год владения граждан, ставших собственниками автомобилей в результате наследования, передает RT. Автомобилистов предупредили о рисках при покупке и продаже машины

С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Законодатель отметил, что при наследовании транспортного средства далеко не все новые собственники имеют водительское удостоверение и планируют эксплуатировать автомобиль. По его словам, одна часть граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих прав управления транспортным средством, как правило, реализуют автомобиль в первый год владения. Другая часть затратит значительное время на получение водительского удостоверения, в то время как машина фактически не будет эксплуатироваться.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения от уплаты транспортного налога в течение первого года владения граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих водительского удостоверения на момент принятия наследства", — говорится в письме.