С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает, что уровень нефтегазовых доходов бюджета РФ по итогам 2023 года составит порядка 8 триллионов рублей, что близко к плановым значениям. Силуанов призвал увеличить долю России в мировом экономическом "пироге"

"Что касается доходов, в целом ненефтегазовые доходы идут хорошо, даже лучше наших планов — 9% плюс к уровню прошлого года. Нефтегазовые — все будет зависеть от конъюнктуры, пока мы оцениваем их уровень как приближенный к базовому уровню — порядка 8 триллионов рублей", — сказал Силуанов РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"Что касается дефицита, все будет зависеть от объема трат, которые мы осуществим", — добавил он.

В 2023 году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.