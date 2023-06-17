С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Тезис о выпадении нефтегазовых доходов бюджета некорректен, поскольку "выпали" только газовые доходы, к этому нужно относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. Силуанов оценил введение налога на сверхприбыль

"Несколько слов о перенастройке налоговой системы: тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы, к этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку", — сказал Сечин, выступая с докладом на энергетической панели форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.