Сечин оценил перенастройку налоговой системы в российской нефтянке
Сечин: выпадение газовых доходов не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку
Читать 1prime.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Тезис о выпадении нефтегазовых доходов бюджета некорректен, поскольку "выпали" только газовые доходы, к этому нужно относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
"Несколько слов о перенастройке налоговой системы: тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы, к этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку", — сказал Сечин, выступая с докладом на энергетической панели форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/nalogy/20230617/840862740.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.