МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением о том, чтобы установить потолок роста налога на имущество организаций на уровне 10% от предыдущего налогового периода, сообщили РИА Новости в аппарате Титова. Титов призвал российский бизнес активно вкладываться в Кубу

"Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением выровнять условия налогообложения имущества по кадастровой стоимости для физических лиц и субъектов предпринимательства, установив предельный рост исчисленного налога на уровне 10% от предыдущего налогового периода", — говорится в сообщении. Там добавляется, что все последние годы рост размера имущественных налогов остается одной из основных тем жалоб, с которыми бизнес обращается к уполномоченному.

Как указывают в аппарате Титова, по данным Федеральной налоговой службы, с 2018 по 2021 год сумма исчисленного налога на имущество организаций, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ (административно-деловые и торговые центры и помещения в них, а также разрозненные офисные, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания), увеличилась на 33%.

Хотя в последнее время общая по стране сумма исчисленного налога возрастает медленнее, в обращениях предпринимателей, тем не менее фиксируются случаи резкого роста налогообложения в связи с переоценкой кадастровой стоимости и одновременным повышением налоговых ставок до максимального уровня в 2% — в подобных условиях деятельность субъектов предпринимательства может становиться убыточной, обращает внимание Титов.

"Резкие "рывки" в налогообложении имущества не столько помогают бюджету, сколько подрывают стабильное развитие налогоплательщиков. Значительное повышение налога в большинстве случаев становится объектом споров, в том числе судебных, и во многих случаях предпринимателям удается опротестовать несправедливую, на их взгляд, кадастровую стоимость. Всего этого можно избежать, если сделать процесс доведения кадастровой стоимости до рыночной более гладким и предсказуемым", — считает Титов.

В мае замминистра финансов РФ Алексей Сазанов прокомментировал предложение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх по ограничению роста налога на имущество для организаций и ИП в размере 10%, которое действует на текущий год, — Минфин готов рассмотреть идеи бизнеса по продлению ограничения роста налога на имущество для организаций.