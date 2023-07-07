МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики, а также автобусы будет проиндексирован в РФ с 1 августа, ставка для легковых автомобилей вырастет в 1,7-3,7 раза, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации, и сообщения Минпромторга РФ. Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на машины из-за роста курса валют

"Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы будет проиндексирован с 1 августа 2023 года", — прокомментировали в Минпромторге РФ.

Как уточнили в министерстве, индексация утильсбора коснется юрлиц, ввозящих импортные новые и б/у авто, а также физлиц, ввозящих машины для перепродажи.

"Индексация утилизационного сбора коснется ввоза импортных новых и б/у автомобилей юридическими лицами, однако не затронет физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) необходимо будет уплачивать гражданам, ввозящим импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирующим перепродать его на территории Российской Федерации в течение одного года с даты ввоза", — добавили в министерстве.

"Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 раза — на лёгкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза на грузовые автомобили. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2-4,8 раза (в зависимости от объёма двигателя), на электробусы – в 8,7 раза. Индексация подразумевается в отношении как новых, так и б/у транспортных средств", — добавили в Минпромторге.