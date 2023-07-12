МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Налоговые поступления от предприятий туристской отрасли Приморского края на 1 июня выросли более чем на треть — до почти 1,002 миллиарда рублей, что говорит о росте турпотока в регионе, сообщил руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский. В Приморье создадут торгово-промышленный парк продукции РФ, КНР и КНДР

"Всего гостиницы, базы отдыха, туроператоры и турагенства, организаторы азартных игр перечислили в бюджет Приморского края и муниципальных образований 1,0018 миллиарда рублей. Это на 389 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года", — написал Крепский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это свидетельствует о развитии отрасли и отражает нарастающий турпоток в регионе, а также является результатом внимания инвесторов к сфере туризма.