Туристическая отрасль Приморья резко увеличила налоговые выплаты
Налоговые поступления от туристической отрасли Приморского края выросли более чем на треть
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Налоговые поступления от предприятий туристской отрасли Приморского края на 1 июня выросли более чем на треть — до почти 1,002 миллиарда рублей, что говорит о росте турпотока в регионе, сообщил руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский.
"Всего гостиницы, базы отдыха, туроператоры и турагенства, организаторы азартных игр перечислили в бюджет Приморского края и муниципальных образований 1,0018 миллиарда рублей. Это на 389 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года", — написал Крепский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это свидетельствует о развитии отрасли и отражает нарастающий турпоток в регионе, а также является результатом внимания инвесторов к сфере туризма.
https://1prime.ru/nalogy/20230712/841058466.html
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