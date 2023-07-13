МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением бессрочно освободить от налогообложения доходы пенсионеров, ветеранов и их семей в виде процентов, полученных по вкладам в банках. Экономист раскрыла потери бюджета при отмене НДФЛ на вклады от трех лет

Письмо депутатов есть в распоряжении РИА Новости.

"Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть и оценить данную законодательную инициативу по бессрочному освобождению от налогообложения доходов отдельных категорий граждан в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, и представить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — следует из соответствующего письма.

В нём также отмечается, что мера об освобождении от налогообложения таких доходов, полученных в 2021 и 2022 годах, принятая в марте 2022 года, была своевременной и являлась положительным примером налоговой поддержки граждан.

"Видится, что в условиях роста цен и падения доходов граждан вышеназванная мера не утратила актуальность и требует своего расширения", — написано в письме.