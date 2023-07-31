МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с сентября текущего и до конца 2026 года вдвое уменьшить выплаты из федерального бюджета нефтяникам по топливному демпферу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин продлил льготный НДПИ при добыче черных металлов

Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики, в том числе по топливному демпферу.

Документ корректирует демпфирующий механизм, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По его словам, с сентября НДПИ, НДД и экспортная пошлина будут рассчитываться исходя из максимального дисконта российской нефти Urals к Brent в 20 долларов за баррель. Согласно действующему законодательству, с 1 июля текущего года этот дисконт составляет 25 долларов за баррель.

Кроме того, с 1 января 2024 года для расчета нефтяных налогов перестанет применяться котировка на нефть Urals, публикуемая агентством Argus. Для этого будет использоваться российский внебиржевой индекс, увеличенный на 4 доллара за баррель, говорил Сазанов.

Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.