МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. В Госдуме предложили обязать нефтегазовые компании уплатить налог на сверхприбыль, пишут "Известия". Греф заявил о преобладании "разумной политики" в сфере налогов

Соответствующий законопроект группа депутатов намерена внести 26 сентября.

Налог на сверхприбыль — разовый сбор, установленный законом от 4 августа 2023 года. Его ставка составляет десять процентов от налоговой базы, определенной в виде разницы между средней прибылью в 2021–2022 годах и тем же показателем в 2018–2019-х. От уплаты налога освобождаются субъекты малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводители и организации, добывавшие в 2022 году нефть, газ, уголь, углеводородное сырье. Этот закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

По мнению авторов инициативы, нынешняя норма предусматривает "необоснованные исключения", в том числе компаний нефтяного и газового сектора.

"Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают значительно сократить перечень субъектов, которые будут освобождены от уплаты налога на сверхприбыль. К таковым отнесут организации, которые в прошлом году добывали углеводородное сырье, уголь, а также осуществляли операции по переработке нефтяного сырья.

Как отмечают авторы инициативы, льготы по уплате налога могут получить организации, инвестиции которых увеличивались быстрее прибыли, соответственно, сверхприбыль у них не формировалась.