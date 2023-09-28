МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин России по-прежнему не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. Для нефтегазовых компаний хотят ввести налог на сверхприбыль

Ранее на этой неделе сообщалось, что группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект о распространении налога на сверхприбыль на крупные нефтегазовые и угледобывающие компании.

"Я еще не очень это понимаю, потому что НДПИ прогрессивен. То есть он уже при изменении цены на нефть изымает по прогрессивной шкале часть дохода", — сказал Сазанов, комментируя эту инициативу.

На уточняющий вопрос, точно ли эта инициатива не обсуждается, он ответил: "Нет".

Действующее законодательство в целях увеличения доходов федерального бюджета предусматривает однократную уплату налога на сверхприбыль крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей.

От уплаты налога на сверхприбыль освобождены: компании, созданные после 2020 года; малые и средние предприятия; плательщики единого сельхозналога; компании нефтегазового сектора и добычи угля; застройщики, реализующие проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии, что в 2021 и 2022 годах они не выплачивали дивиденды); кредитные и некредитные финансовые организации, по состоянию на 1 января 2023 года находившиеся в процессе санации с участием ЦБ РФ и АСВ; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели доходов от реализации.

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