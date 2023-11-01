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Власти Аргентины заморозили налог нефтяникам
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Правительство Аргентины заморозило взимание налога с нефтяного сектора, чтобы предотвратить рост цен на топливо и наладить снабжение бензином, следует из слов министра экономики и... ПРАЙМ, 01.11.2023
нефть, энергетика, налоги, экономика, новости, налоги, топливо, аргентина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноя — ПРАЙМ. Правительство Аргентины заморозило взимание налога с нефтяного сектора, чтобы предотвратить рост цен на топливо и наладить снабжение бензином, следует из слов министра экономики и кандидата в президенты Серхио Массы.
Уже несколько дней подряд длинные очереди выстраиваются у заправок в крупных провинциях Аргентины из-за нехватки бензина и дизеля. Причина тому — решение о заморозке цен на топливо в ряде провинций на фоне высокой инфляции, трудности с доступом к долларам, что, в свою очередь, сказывается на импорте, забастовки на ряде предприятий.
"Сегодня опубликован декрет, согласно которому государство перестанет взимать налог на жидкое топливо, чтобы нефтяники не увеличивали цены на бензин и дизель", — сказал Масса, чье заявление транслировалось в X.
Он сообщил, что компании просили о росте цен на 20-40%, что "сильно превышает реальное положение дел", поскольку и так высокодоходный сектор дополнительно заработал на курсовой разнице при экспорте.
Кроме того, в сентябре Аргентина вышла на рекордный уровень собственной добычи нефти в 305 тысяч баррелей в день.