МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Партия "Новые люди" направила в правительство РФ законопроект, позволяющий покупателям электромобилей получить налоговый вычет. Данную инициативу подготовил депутат от этой фракции Георгий Арапов. "Законопроект "О внесении изменений в статьи 220 и 2211 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" есть в распоряжении у агентства РИА Новости. Маск назвал дату первых поставок электромобиля-пикапа Cybertruck

В пояснительной записке к документу отмечается, что нововведения позволят наделить налогоплательщиков правом на получение имущественного вычета "при приобретении транспортного средства, оснащенного исключительно электрическим двигателем, на территории РФ".

В ней уточняется, что предоставляется имущественный налоговый вычет в размере 13% от суммы расходов на приобретение легкового электромобиля.

"У нас есть конкретная статистика, согласно Транспортной стратегии РФ по состоянию на 2019 год сжигание топлива в транспорте составило около 15% от всех выбросов парниковых газов. Цифры огромные. Тут нужно еще учитывать, что автомобили стекаются в города, образуют пробки, в которых коптят. А у нас 74% людей живет в городах и на территориях к ним прилегающих" — пояснил автор инициативы и добавил, что ее принятие будет стимулировать людей покупать электрокары, которые, в том числе, менее вредят экологии.