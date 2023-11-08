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Правительству предложили ввести налоговый вычет за покупку электромобиля
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Партия "Новые люди" направила в правительство РФ законопроект, позволяющий покупателям электромобилей получить налоговый вычет. Данную инициативу подготовил депутат от этой... ПРАЙМ, 08.11.2023
авто, бизнес, налоги, экономика, новости, россия, госдума, правительство рф, налоговый вычет за покупку электромобиля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Партия "Новые люди" направила в правительство РФ законопроект, позволяющий покупателям электромобилей получить налоговый вычет. Данную инициативу подготовил депутат от этой фракции Георгий Арапов. "Законопроект "О внесении изменений в статьи 220 и 2211 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" есть в распоряжении у агентства РИА Новости.
В пояснительной записке к документу отмечается, что нововведения позволят наделить налогоплательщиков правом на получение имущественного вычета "при приобретении транспортного средства, оснащенного исключительно электрическим двигателем, на территории РФ".
В ней уточняется, что предоставляется имущественный налоговый вычет в размере 13% от суммы расходов на приобретение легкового электромобиля.
"У нас есть конкретная статистика, согласно Транспортной стратегии РФ по состоянию на 2019 год сжигание топлива в транспорте составило около 15% от всех выбросов парниковых газов. Цифры огромные. Тут нужно еще учитывать, что автомобили стекаются в города, образуют пробки, в которых коптят. А у нас 74% людей живет в городах и на территориях к ним прилегающих" — пояснил автор инициативы и добавил, что ее принятие будет стимулировать людей покупать электрокары, которые, в том числе, менее вредят экологии.