МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России за десять месяцев перечислила в бюджет 37,6 триллиона рублей, рассказал глава ведомства Даниил Егоров. Путин рассказал о поставках транспорта в регионы в 2023 году

Президент России Владимир Путин 20 ноября, поздно вечером, провел встречу с руководителем ФНС.

Российский поинтересовался у Егорова о том, какие у службы прогнозы по налоговым поступлениям в бюджет России по итогам года.

"Даниил Вячеславович, прогнозы какие у нас? Под 46 триллионов должны выйти, да?" — спросил Путин.

Глава ФНС подтвердил озвученные планы: "Да, совершенно верно, Владимир Владимирович". Он подчеркнул, что за десять месяцев 2023 года служба перечислила уже 37,6 триллиона рублей.

Егоров добавил, что реформа налогообложения в области платежей позволила, в том числе, получать все необходимые справки для участия в тендерных процедурах и сразу отгружать данные налоговой в бухгалтерские системы. По его словам, эта мера привела к повышению собираемости налогов.