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Путин встретился с главой ФНС Егоровым
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Федеральная налоговая служба России за десять месяцев перечислила в бюджет 37,6 триллиона рублей, рассказал глава ведомства Даниил Егоров. Президент России Владимир Путин 20... ПРАЙМ, 21.11.2023
налоги, экономика, новости, владимир путин, даниил егоров, фнс россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России за десять месяцев перечислила в бюджет 37,6 триллиона рублей, рассказал глава ведомства Даниил Егоров.
Президент России Владимир Путин 20 ноября, поздно вечером, провел встречу с руководителем ФНС.
Российский поинтересовался у Егорова о том, какие у службы прогнозы по налоговым поступлениям в бюджет России по итогам года.
"Даниил Вячеславович, прогнозы какие у нас? Под 46 триллионов должны выйти, да?" — спросил Путин.
Глава ФНС подтвердил озвученные планы: "Да, совершенно верно, Владимир Владимирович". Он подчеркнул, что за десять месяцев 2023 года служба перечислила уже 37,6 триллиона рублей.
Егоров добавил, что реформа налогообложения в области платежей позволила, в том числе, получать все необходимые справки для участия в тендерных процедурах и сразу отгружать данные налоговой в бухгалтерские системы. По его словам, эта мера привела к повышению собираемости налогов.