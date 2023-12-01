МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, исходя из которой рассчитываются нефтяные налоги, в ноябре составила 72,84 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 83,12 доллара, таким образом скидка на российскую нефть в прошлом месяце составила 10,28 доллара за баррель, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале Минфина РФ. Понижена ставка пошлины на экспорт нефти из России

"Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2023 года сложилась в размере 72,84 доллара за баррель, что в 1,095 раза выше, чем в ноябре 2022 года (66,47 доллара за баррель). Цена нефти North Sea Dated в ноябре 2023 года составила 83,12 доллара", — говорится в сообщении.

В октябре нефть Urals стоила 81,52 доллара за баррель, соответственно, за ноябрь она подешевела на 10,6%.

По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе-ноябре 2023 года сложилась в размере 62,89 доллара за баррель, тогда как в январе-ноябре 2022 года была 78,32 доллара за баррель.

Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.