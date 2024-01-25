МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Уплату налога на сверхприбыль в России должны произвести даже компании-банкроты, сообщают "Известия" со ссылкой на разъяснение Минфина. Эксперты назвали сумму налоговых платежей в России в январе 2024 года

В ведомстве полагают, что сверхприбыль у крупного бизнеса могла образоваться лишь в условиях, когда фирма демонстрировала положительный финансовый результат на протяжении нескольких лет, при этом возникает вопрос об экономическом обосновании статуса банкрота.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рассказал изданию, что в настоящее время в России нет открытого перечня плательщиков данного налога, а отраслями с наибольшим числом неплатежеспособных организаций являются транспорт, торговля и недвижимость.

В экспертном центре "Деловой России" по налоговой и бюджетной политике "Известиям" пояснили, что позиция ведомства продиктована действующими нормами законодательства и соответствует их логике, по которой налог на сверхприбыль ничем не отличается от других сборов.

Издание отмечает, что планировалось собрать с помощью windfall tax 300 миллиардов рублей, при этом в конце декабря Минфин сообщил, что в бюджет поступило 315 млрд рублей налога.