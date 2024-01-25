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В Минфине назвали неожиданных плательщиков налога на сверхприбыль
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Уплату налога на сверхприбыль в России должны произвести даже компании-банкроты, сообщают "Известия" со ссылкой на разъяснение Минфина. В ведомстве полагают, что сверхприбыль у... ПРАЙМ, 25.01.2024
бизнес, налоги, экономика, новости, минфин рф, россия, налог на сверхприбыль, предприятия-банкроты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Уплату налога на сверхприбыль в России должны произвести даже компании-банкроты, сообщают "Известия" со ссылкой на разъяснение Минфина.
В ведомстве полагают, что сверхприбыль у крупного бизнеса могла образоваться лишь в условиях, когда фирма демонстрировала положительный финансовый результат на протяжении нескольких лет, при этом возникает вопрос об экономическом обосновании статуса банкрота.
Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рассказал изданию, что в настоящее время в России нет открытого перечня плательщиков данного налога, а отраслями с наибольшим числом неплатежеспособных организаций являются транспорт, торговля и недвижимость.
В экспертном центре "Деловой России" по налоговой и бюджетной политике "Известиям" пояснили, что позиция ведомства продиктована действующими нормами законодательства и соответствует их логике, по которой налог на сверхприбыль ничем не отличается от других сборов.
Издание отмечает, что планировалось собрать с помощью windfall tax 300 миллиардов рублей, при этом в конце декабря Минфин сообщил, что в бюджет поступило 315 млрд рублей налога.