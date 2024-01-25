МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Владельцы квартир, продавшие их на рубеже 2023 и 2024 годов, могут столкнуться с обязанностью заплатить больше налогов в связи с переоценкой кадастровой стоимости зданий и помещений, прошедшей в прошлом году, пишет "Российская газета". Стали известны главные ожидаемые события рынка недвижимости 2024 года

Президент саморегулируемой организации "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков заявил изданию, что динамика стоимости после переоценки разнится в зависимости от типа недвижимости и региона. Так, в Москве кадастровая стоимость жилья увеличилась в среднем на 21%. Риелторы в профильных telegram-каналах отмечают, что в ряде регионов она возросла вдвое.

Издание отмечает, что продавцам квартир следует обратить внимание на указанные изменения, так как кадастровая стоимость может повлиять на размер налога, уплачиваемого продавцом недвижимости после сделки.

Руководитель отдела загородной недвижимости МИЭЛЬ "Сущевский" Татьяна Ананьева пояснила "Российской газете", что если необходимый минимальный срок владения имуществом в пять лет, а в некоторых случаях три года, был выдержан, то налог платить не придется. Если жен недвижимость продается до истечения указанного срока, то производится уплата налога, рассчитываемого от большей из двух стоимостей: либо от прописанной в договоре купли-продажи цены квартиры, либо от 70% кадастровой стоимости.

По словам Ананьевой, если стоимость объекта в договоре ниже 70% от кадастровой стоимости, то инспекторы, обнаружив это, могут доначислить налог, рассчитав его "от сумм вплоть до 100% от кадастровой стоимости".

Издание отмечает, что если сделку готовили в конце года, а завершили в январе, то инспекторы учтут новую увеличенную кадастровую стоимость. При этом продавцы, у которых рыночная цена была или оказалась значительно ниже кадастровой, могут столкнуться с требованием доплатить налоги.