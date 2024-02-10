МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Правительство России одобрило механизм взимания НДС при реализации товаров через электронные торговые площадки в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на сайте кабмина. Мишустин призвал не сбавлять темпы развития сотрудничества в ЕАЭС

В октябре 2022 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что страны ЕАЭС договорились об избежании двойного налогообложения при реализации товаров через электронные торговые площадки стран-участниц. Он пояснял, что если электронная площадка, которая расположена в Казахстане, будет продавать товар в России российскому потребителю, то НДС будет собираться в РФ.

"Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Также правительство России одобрило механизм упрощения процессов и процедур при закупках отечественной продукции.

Кроме того, кабмин одобрил снижение отчётной нагрузки на субъекты малого предпринимательства. В законопроекте предусмотрена оптимизация форм и видов предоставляемой ими отчётности, а также исключение практики дублирования такой отчётности различными ведомствами.