МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал РИА Новости, нужно ли уплачивать транспортный налог за неисправные ТС, долгое время не используемые в хозяйственной деятельности. Нечто неввозимое. Во сколько теперь обойдётся доставка авто в Россию

"Важно помнить, что плательщиками транспортного налога признаются лица и организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. То есть обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от регистрации транспортного средства, а не от фактического его использования", — сказал Говырин.

По его словам, автомобиль не перестает быть объектом налогообложения, если он не функционирует или не используется по иным причинам.

Депутат отметил, что если за организацией числится транспортное средство, не снятое с учета в органах ГИБДД, то она обязана уплачивать за него транспортный налог.

"В случае утилизации автомобиля в связи с его полным моральным и физическим износом никогда не предоставляйте в ГИБДД липовый акт об утилизации, всё должно быть официально. На утилизацию в 2024 году можно подать в связи с полным уничтожением транспортного средства", — подчеркнул Говырин.

Он уточнил, что утилизировать машину можно в обычном пункте приема металла, в котором выдают такую справку, либо в специальном пункте.

"Прекращение регистрации в связи с утратой производится, если вы, например, утопили машину в водоеме и не нашли ее на дне (или просто решили не доставать); либо если просто решили разобрать и продать на запчасти, но не ездить на ней. В общем, в любом случае, лучше снимите с учета. Иначе если ваша организация коммерческая, то вы так и будете просто платить налоги, чтобы оставаться добросовестным налогоплательщиком, а если организация некоммерческая или с госучастием, то у органов финконтроля осуществление налоговых платежей за неиспользуемое имущество, скорее всего, вызовет претензии как неэффективное расходование средств", — дополнил Говырин.