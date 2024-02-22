МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила доработанный проект закона о возвращении с 1 января 2024 года прав на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) для ювелиров, работающих с серебром, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. Ювелиры прокомментировали сообщения о проверочных стендах в магазинах

"Законопроект поддержан на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) правительства с учетом доработки. Принятие документа позволит организациям и ИП по производству и/или продаже ювелирных изделий из серебра применять УСН. Тем организациям и ИП, которые изъявят желание перейти на него с 1 января 2024, необходимо будет уведомить налоговый орган о своем переходе до 31 марта 2024 года. Право применять патент и автоматизированный УСН (АУСН) предполагается предоставить с 1 января 2025 года", — говорится в сообщении.

Поскольку компании, которые переходят на УСН, освобождаются от уплаты НДС, законопроектом предусмотрен порядок по восстановлению сумм НДС, принятых ранее к вычету, в том числе по закупленному, но не реализованному товару или сырью. "Это позволит избежать сложностей для налогоплательщиков по расчету НДС за период с 1 января 2024 года до момента подачи уведомления о переходе на УСН", — пояснили в министерстве.

Замминистра финансов Алексей Сазанов в октябре прошлого года, комментируя проблемы ювелиров, работающих с серебром, говорил, что Минфин России работает над изменениями в налоговых режимах для них и надеется, что с 1 января 2024 года эти изменения вступят в силу.

Специальные налоговые режимы для ювелирной отрасли, включая упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения (ПСН), перестали действовать в России с 1 января 2023 года.

Для многих ювелиров, работающих с серебром, проблемой стала административная нагрузка, которая ложится на малые предприятия при работе на общей системе налогообложения (ОСНО) — необходимость вести полноценный бухгалтерский учет, который не требуется при работе на специальных налоговых режимах, отмечает исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков.

"В условиях, когда субъекты МСП в ювелирной сфере вынуждены сегодня использовать общую систему налогообложения, возможность применения специальных налоговых режимов при работе с ювелирными и другими изделиями хотя бы только из серебра — это решение вопроса для тех, кому работа на ОСНО представляется неприемлемо сложной", — пояснил Збойков.

Кроме того, по его словам, налоговая нагрузка на малый ювелирный бизнес при переходе на ОСНО в первый год работы достигает 30%, что кратно выше налоговой нагрузки у крупного ювелирного бизнеса.