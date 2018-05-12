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ОАЭ отправили первый груз нефти в стратегическое хранилище в Индии


Нефть

ДУБАЙ, 12 мая - ПРАЙМ. ОАЭ отправили первый танкер с грузом для стратегического хранилища нефти в Мангалоре на западе Индии по заказу этой страны, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.

Танкер несет на борту два миллиона баррелей нефти. В общей сложности ОАЭ направят в хранилище, где хранятся стратегические запасы нефти Индии, 5,86 миллиона баррелей нефти.

Согласно сообщению агентства, национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) стала первым иностранным партнером, допущенным к участию в стратегических запасах нефти Индии. Соответствующее соглашение было подписано в феврале во время визита в ОАЭ премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Отмечается, что запасы нефти из ОАЭ помогут обеспечить энергетическую безопасность Индии, а также позволят ADNOC более гибко осуществлять поставки на местный рынок.

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