МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. "Русснефть" планирует нарастить добычу нефти в 2019 году до 7,4 миллиона тонн, но возможны разные сценарии в зависимости от сделки стран ОПЕК+, следует из сообщения компании.

"Совет директоров "Русснефти" утвердил бизнес-план компании на 2019 год. Целевой уровень добычи, утвержденный в бизнес-плане, составит 7,355 миллиона тонн (без учета добычи нефти в Азербайджане)", — говорится в материале.

Как отмечается в сообщении, финансирование капвложений запланировано на уровне 28 миллиардов рублей. Совет директоров ожидает, что плановые макроэкономические параметры в 2019 году позволят компании полностью реализовать производственную программу в рамках утвержденной стратегии. "Совет директоров "Русснефти" принял во внимание сценарные условия исполнения бизнес-плана с учетом возможных изменений обязательств России в рамках соглашения ОПЕК+", — подчеркивается в материале.

В октябре основатель и совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев сообщил, что благодаря росту мировых цен на нефть, "Русснефть" увеличит объем капвложений по итогам 2018 года до 30 миллиардов рублей, направив их на развитие производственной базы. Добыча "Русснефти" на 2018 год запланирована в объеме 7,1 миллиона тонн против 7 миллионов тонн в прошлом году.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.

Основная деятельность "Русснефти" — разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа. Члены семьи Гуцериевых через Belyrian Holdings Limited и дочерние общества владеют 47% обыкновенных акций (60% уставного капитала), Glencore plc и ее дочерние общества — 33% обыкновенных акций (25% уставного капитала) компании.