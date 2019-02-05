МЕХИКО, 5 фев — ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал во вторник принять меры, которые обеспечат небывалое ранее снижение налогообложения для нефтяной компании Pemex.

"Мы снимем налоговую нагрузку с Pemex так, как этого никогда не было. Это будет означать меньше ресурсов для правительства, но мы уверены, что сможем возместить этот недостаток", — заявил Обрадор в ходе традиционной ежедневной пресс-конференции в Мехико.

По словам президента, о новых мерах будет объявлено в ближайшие дни. "Мы оставим Pemex достаточные ресурсы, чтобы мы смогли восстановить добычу нефти и увеличить ее", — сказал Лопес Обрадор.

Также он пообещал обеспечить больше гибкости при предоставлении контрактов в нефтяной сфере.

В конце января Лопес Обрадор заявил, что Pemex сейчас находится в лучшем своем состоянии за последние 30 лет благодаря борьбе с коррупцией, компания сохранит добычу нефти в 2019 году на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, а в 2020 году увеличит на 11%, до 2 миллионов баррелей в сутки.

Перед этим рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Pemex на два пункта с "BBB+" до "BBB-" с негативным прогнозом на фоне крупнейшей задолженности корпорации. Обрадор при этом отметил, что агентство не учитывает ряд факторов, которые являются принципиальными для властей страны.

Между тем, последние годы добыча компании неуклонно падает — в 2018 году она снизилась на 7%, до 1,813 миллиона баррелей в день, а за прошедшие шесть лет объем добычи компании уменьшился на 29%. Задолженность Pemex составляет около 107 миллиардов долларов.