МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Венесуэла не сможет нарастить производство нефти до 2,5 миллиона баррелей в сутки к середине 2019 года, как об этом заявил президент страны Николас Мадуро, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Они отмечают, что у страны нет инвестиций и технической базы для такого рывка за короткий срок, кроме того, такие планы противоречат целям ОПЕК+.

Мадуро в интервью телеканалу RT заявил, что Венесуэла остается независимой в продаже своих продуктов и у страны есть план повысить уровень добычи нефти с нынешних 1,5 миллиона до 2,5 миллиона баррелей к середине года. Он отметил, что Венесуэла является самодостаточной и не зависит от доходов от продажи нефти в США, продавая нефть и в другие страны, такие как Китай и Индия.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

ПРИЧИНЫ…

По данным ОПЕК, в 2017 году в Венесуэле добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей нефти в сутки, а в декабре 2018 года этот показатель снизился до 1,14 миллиона баррелей. Оценки аналитиков, опрошенных "Прайм", по добыче за 2018 год составляют 1,4-1,5 миллиона баррелей.

Эксперт центра энергетики московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко поясняет, что основные причины спада добычи нефти в Венесуэле — это кризис в экономике и нехватка инвестиций, которые привели к катастрофическому снижению объемов бурения.

Текущий спад нефтедобычи в Венесуэле является следствием затянувшегося экономического кризиса, затронувшего в том числе и национальную энергетическую отрасль, отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Причиной, по его словам, стали проблемы социального характера в виде задержек с заработной платой и высокой инфляцией, которые привели к забастовкам и последующим за этим частичным прекращением работы ряда ключевых нефтяных платформ.

"Основными причинами значительного падения объемов добычи нефти в Венесуэле в последние три года (минус 0,8 миллиона баррелей в сутки за 2016-2018 годы) являются введенные США в августе 2017 года санкции, сокращение капитальных затрат компании PDVSA, а также уход из страны международных нефтесервисных компаний", — комментирует директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

И ПОСЛЕДСТВИЯ

"У страны теоретически есть все предпосылки вернуться к объемам производства 2015 года (2,4 миллиона баррелей в сутки) – это и достаточность запасов и потенциал действующих месторождений; однако сейчас все упирается в экономическое состояние PDVSA и ее неспособность работать на сложных активах в одиночку. В текущих условиях, значительно осложнённых недавними санкциями США, этот показатель добычи недостижим", — считает Белова.

Как отмечает Грушевенко, чтобы увеличить добычу нефти в Венесуэле до 2,5 миллиона баррелей в сутки, как декларирует Мадуро, необходимо привлечь инвестиции для возобновления работ на законсервированных месторождениях. Однако срок в полгода, по ее словам, "выглядит крайне оптимистичным".

"Мы не верим в такой сценарий (озвученный Мадуро — ред.). Нужны технологии и инвестиции. А у Венесуэлы нет ни того, ни другого. По разным оценкам, многие месторождения прибыльны только при 70 долларах за баррель (при текущих технологиях)", — полагает директор группы "Корпоративные рейтинги" международного рейтингового агентства S&P Александр Грязнов.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечает, что если Венесуэле удастся удержать добычу на уровне 1,5 миллиона баррелей в день, "это уже будет большой победой, сценарий падения добычи пока выглядит более правдоподобным".

"Чуда не случится. Так резко увеличить добычу нефти Венесуэле не получится — ни Мадуро, ни оппозиции, если она придет к власти. Количество функционирующих буровых установок в Венесуэле упало в два раза за последний год — а для того, чтобы нарастить добычу, надо больше бурить. Существующие буровые станки, видимо, также находятся не в лучшем техническом состоянии, а на покупку новых PDVSA просто неоткуда взять денег. Проблема с нехваткой средств усугубляется американскими санкциями и невозможностью из-за них продавать нефть в США, как раньше", — комментирует Маринченко.

По его словам, для того, чтобы вернуть добычу на уровень 2,5 миллиона баррелей в сутки, потребуется не меньше двух лет — "и то при условии, что PDVSA получит доступ к финансированию и сможет закупить необходимое оборудование".

"На прошлой неделе ситуация обострилась и санкциями со стороны США. Учитывая, что Штаты являются ключевым импортером венесуэльской нефти, нетрудно догадаться, что без их снятия Венесуэла просто не сможет сбыть всю производимую нефть. По этой причине, намерения данного члена ОПЕК увеличить нефтедобычу являются даже абсурдными, ведь на нее не будет спроса", — считает Деев.

ВОПРОС ПРО ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в декабре 2018 года приняли решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех государств соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны вне картеля. При этом Венесуэла, Иран и Ливия были исключены из сделки.

Деев также отмечает, что подобная активность венесуэльских производителей противоречит декабрьскому соглашению ОПЕК+. "Уверен, что Венесуэле на дадут возможность еще больше нагрузить мировое предложение", — полагает эксперт.

"Если представить, что все же такой сценарий возможен (роста добычи в Венесуэле до 2,5 миллиона баррелей — ред.), то с ОПЕК+ стране, во многом благодаря которой удавалось обеспечивать исполнение сделки, придется договариваться отдельно", — прокомментировала Грушевенко.