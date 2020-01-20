МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. АО "РНГ" получило первый миллион тонн нефти в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) с момента начала эксплуатации Восточных блоков Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Запуск в промышленную эксплуатацию состоялся в конце августа прошлого года, пробная эксплуатация велась "РНГ" с октября 2018 года. Лицензионный участок Восточные блоки "РНГ" расположен на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении (ВБ СБ).

Сегодня компания находится на плановом уровне добычи — 3 тыс тонн нефти в сутки. При этом используются оптимальные методы бурения и геонавигации горизонтальных скважин.

Извлекаемые запасы нефти на Восточных блоках Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения составляют 27,8 млн тонн.

В 2020 году "РНГ" планирует сдать в трубопроводную систему 1,1 млн тонн.

"Истсиб Холдинг", в который входит "РНГ", владеет лицензиями на разведку и разработку семи участков в Якутии.