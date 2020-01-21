МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают коррекционно снижаться и падают уже более чем на 1% после резкого скачка в понедельник, вызванного новостями из Ливии, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 14.06 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,5% — до 64,22 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,21%, до 57,87 доллара за баррель.

В понедельник цены резко подскочили на опасениях за поставки из Ливии, после того как Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях Шарара (Sharara) и Эль-Филь (El Feel). Ранее, в выходные, компания объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы пяти портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

"Ситуация в Ливии ранее вызвала повышение цен на нефть, но рост прекратился, поскольку остаются надежды, что добыча нефти в Ливии в конечном итоге вернется к нормальному уровню", — прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойа.

Аналитики ING Economics в качестве еще одного фактора снижения цен отмечают наличие резервных мощностей ОПЕК, позволяющих добывать свыше 3 миллионов баррелей нефти в сутки, из которых основной объем приходится на Саудовскую Аравию.