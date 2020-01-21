МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. США сохранят ведущую роль в мировых поставках нефти в ближайшие 10 лет, заявил в интервью РИА Новости глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Ресурсная база в США очень велика, запасы сланцевой нефти составляют не менее 100 миллиардов баррелей. Добыча нефти выросла с 5,5 миллиона баррелей в сутки в 2010 году до 12 миллионов баррелей в сутки в 2019 году. В ближайшие несколько лет темпы роста замедлятся по мере того, как месторождения разрабатываются, и более крупные компании с долгосрочной перспективой начинают играть все большую роль в этом секторе", — сказал Бироль, отвечая на вопрос, будут ли США играть ведущую роль на мировом рынке нефти в ближайшие 10 лет.

"Уровень цен будет ключевым фактором роста, и поскольку сланцевая промышленность США очень гибка и реагирует на ценовые сигналы, диапазон результатов для роста США очень широк. Несомненно, что американская добыча здесь останется и сохранит ведущую роль в мировых поставках нефти", — добавил он.