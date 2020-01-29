МИНСК, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов и на его подписание, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

"Глава государства Александр Лукашенко указом № 27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта", — говорится в сообщении.