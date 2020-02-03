МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Саудовская Аравия может временно сократить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки для поддержки рынка нефти в условиях падения спроса из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщает газета The Wall Streеt Journal со ссылкой на неназванных представителей ОПЕК.

Нефть в январе подешевела на 15% на фоне ситуации с коронавирусом в Китае. Так, фьючерсы на нефть Brent обвалились на 15,5%, с отметки 66 долларов за баррель до уровней ниже 56 долларов на торгах в минувшую пятницу, а контракты WTI начинали год по 61 доллар за баррель, но 31 января падали в моменте ниже 51 доллара, потеряв 16,5%.

Агентство Рейтер ранее в понедельник сообщило, что ОПЕК+ в текущей ситуации рассматривает возможность сокращения добычи нефти еще на 500 тысяч баррелей в день. Данную информацию подтверждают и собеседники издания. По их словам, на резком краткосрочном сокращении настаивает Саудовская Аравия. Предполагается, что королевство будет играть ведущую роль в новых мерах поддержки, которые должны продлиться до момента преодоления кризиса.

"Другая опция, которая сейчас обсуждается, заключается во временном сокращении добычи нефти саудитами на 1 миллион баррелей в сутки", — говорят источники газеты.

Издание однако не уточняет, будет ли данный объем дополнительным к тому, что уже сокращает Саудовская Аравия в рамках сделки ОПЕК+, или 1 миллион баррелей в сутки станет новой временной квотой королевства по снижению добычи.

Текущее обязательство Саудовской Аравии по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ составляет 489 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года — до 10,144 миллиона баррелей. Но королевство добровольно снижает добычу сверх этого объема еще на 400 тысяч баррелей в сутки — до 9,744 миллиона баррелей.

В минувшие выходные источник сказал РИА Новости, что страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов — 4-5 февраля, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти. Собеседник агентства отметил, что альянс продолжает обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые сейчас назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет.